Güvenli İnternet Aboneleri 60 Milyona Ulaşacak - Son Dakika
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Ekonomi

Güvenli İnternet Aboneleri 60 Milyona Ulaşacak

Güvenli internet hizmeti abonelerinin sayısının 2024'te 60 milyona ulaşması bekleniyor.

23.10.2024 12:18
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2011'de ücretsiz hizmete sunulan güvenli internet hizmetinden faydalanan abone sayısının gelecek yıl 60 milyona ulaşması öngörülüyor.

AA muhabirinin, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, güvenli internet hizmeti altyapısı erişim sağlayıcılar tarafından oluşturulan, talebe bağlı ve alternatif bir erişim hizmeti olarak 2011'den bu yana sunuluyor.

Her geçen gün abone sayısı artan güvenli internet hizmeti kullanıcılarının sayısı, bu yılın ağustos sonu itibarıyla 46,3 milyonu geçti. Abonelerin yüzde 99,5'i "aile profili"ni tercih ederken, kalan yüzde 0,5'i de "çocuk profili"ni tercih etti.

Söz konusu hizmeti kullanan abone sayısının bu yılın sonunda 50 milyona ulaşması beklenirken, gelecek yıl 60 milyon, 2026'da 65 milyon, 2027'de ise 70 milyon abonenin internette güveni tercih etmesi öngörülüyor.

Aile ve çocuk profili

Güvenli internet hizmeti, "aile" ve "çocuk" olmak üzere 2 profil şeklinde sunuluyor. Çocuk profili, internetteki risklerden en yüksek oranda korunmayı sağlarken, aile profilinde ise müstehcenlik, çocuk istismarı, şiddet, ırkçılık, kumar gibi yasa dışı içerikler barındıran, dolandırıcılık yapılan, zararlı yazılımlar barındıran siteler ile Sağlık Bakanlığının sağlığa zararlı olduğunu açıkladığı ürünlerin yer aldığı siteler filtreleniyor.

Aboneler online işlem merkezinden, çağrı merkezi üzerinden, mobil uygulama ve SMS kanalı üzerinden profil tercihlerini yapabiliyor. Ayrıca kullanıcıların güvenli internet hizmetine geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla 2500 numarası üzerinden GSM operatörlerinde güvenli internet hizmetini tercih edebilmeleri 31 Ocak 2020'den itibaren sağlanıyor.

Kaynak: AA

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Sağlık, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güvenli İnternet Aboneleri 60 Milyona Ulaşacak - Son Dakika

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