Hizmet Üretici Fiyat Endeksi martta aylık yüzde 5,44, yıllık yüzde 80,62 arttı - Son Dakika
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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi martta aylık yüzde 5,44, yıllık yüzde 80,62 arttı

29.04.2022 10:07
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi martta aylık yüzde 5,44, yıllık yüzde 80,62 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), mart ayında aylık bazda yüzde 5,44, yıllık bazda yüzde 80,62 artış gösterdi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), mart ayında aylık bazda yüzde 5,44, yıllık bazda yüzde 80,62 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin H-ÜFE'nin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, marta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,44, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 23,74, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,62 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 46,72 yükseldi.

Endeks geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 107,57, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 64,03, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 39,26, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 154,95, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 38,06, idari ve destek hizmetlerde yüzde 59,13 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre değerlendirildiğinde ise endeks, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 8,26, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,67, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,28, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,8, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,29, idari ve destek hizmetlerde yüzde 2,43 artış kaydetti.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 21 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık bazda alt sektörler incelendiğinde, endekste en düşük artışlar, telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 19,38, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde yüzde 22,61, programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 28,74 olarak gerçekleşti. Buna karşılık su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 166,95, gayrimenkul hizmetleri yüzde 154,95, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 125,84 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE'ye göre 18 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim kaydetti. Aylık bazda alt sektörler incelendiğinde, en fazla azalış gösteren alt sektörler yüzde 0,93 ile telekomünikasyon hizmetleri, yüzde 0,37 ile bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri, yüzde 0,35 ile istihdam hizmetleri oldu. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 12,55, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 9,54, veterinerlik hizmetleri yüzde 9,18 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak belirlendi.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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