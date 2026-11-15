H2DER Başkanı Günay, yeşil hidrojen yatırımları için pazar ve alım garantisi istedi

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkanı Yusuf Günay, Türkiye'de yeşil hidrojen yatırımlarının hız kazanması için üretimin yanı sıra yatırımcıya ürününü satabileceği güvenilir pazar, teşvikler ve alım garantisi sunan düzenlemelerin oluşturulması gerektiğini belirtti.

Günay, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin yeşil hidrojen yatırımlarında somut ilerleme sağlayabilmesi için yatırımcıların üretim sonrasında ürünlerini hangi mekanizmalarla pazarlayabileceklerini öngörebilecekleri bir piyasa yapısına ihtiyaç duyduğunu ifade eden Günay, 2035'e kadar 5 gigavatlık elektrolizör kapasitesi belirlendiğini söyledi.

Bu hedefe ulaşmak için milyar dolarlık yatırım gerektiğini vurgulayan Günay, "Almanya ve İngiltere'de hidrojen boru hatlarının inşasına başlanması ve ağır sanayi bölgelerinde doğal gazın yerini hidrojenin almasına yönelik çalışmalar Türkiye açısından önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Bizim de hazırlıklara başlamamız gerekiyor. Türkiye'nin bu alandaki gelişmelerin gerisinde kalmaması için öncelikle gerekli mevzuat düzenlemelerini tamamlaması, hidrojen piyasasından sorumlu bir otorite belirlemesi ve uluslararası teşviklerin yanı sıra yerli yatırım desteklerini devreye alması gerekiyor." diye konuştu.

Günay, H2DER olarak COP31 kapsamında hidrojeni uluslararası katılımla yeniden gündeme taşıdıklarını ve enerji dönüşümünde elektrifikasyon ile hidrojenin birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olarak değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

"Elektrifikasyonun ulaşamadığı alanlarda hidrojen devreye girecek"

COP31'in ana gündemlerinden birinin elektrifikasyon olduğunu anımsatan Günay, enerji dönüşümünün yalnızca elektrik kullanımının yaygınlaştırılması üzerinden ele alınamayacağını kaydetti.

Küresel enerji sisteminde fosil yakıtların payının azaltılarak elektriğin payının artırılmasının temel hedef olduğunu belirten Günay, elektrifikasyonun ekonomik ve teknik açıdan verimli olmadığı alanlarda hidrojenin önemli bir çözüm olacağını ifade etti.

Günay, özellikle demir-çelik üretimi ve ağır sanayi gibi yüksek enerji ihtiyacı bulunan sektörlerde hidrojen kullanımının daha verimli ve ekonomik bir seçenek olabileceğine dikkati çekerek, "Elektrifikasyon temel yaklaşım olmalı ancak elektrifikasyonun verimli olmadığı veya ulaşamadığı alanları hidrojenle doldurmalıyız. Hidrojen piyasasının en fazla gelişeceği alanı burada görüyorum. Türkiye'de yeşil hidrojen yatırımlarının hız kazanması için üretimin yanı sıra yatırımcıya ürününü satabileceği güvenilir bir pazar, teşvikler ve alım garantisi sunan düzenlemelerin oluşturulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin hidrojen yatırımlarında uluslararası piyasalardaki gelişmelere uyum sağlaması gerektiğini vurgulayan Günay, H2DER ve Alman H2Global Vakfı'nın 12 Ekim'de imzaladığı mutabakat zaptı ile Türkiye'de yeşil hidrojen üretimini geliştirmenin ve bu üretimi Avrupa pazarlarına sunmanın amaçlandığını anlattı.

Günay ayrıca anlaşma kapsamında yatırımcıların karşılaştığı en önemli sorunlardan biri olan üretim sonrası satış ve alım güvencesine yönelik çözüm sunulacağını ifade etti.

Söz konusu anlaşmanın Türkiye'de hidrojen yatırımları açısından somut bir çerçeve oluşturacağını belirten Günay, yatırımcıların üretim gerçekleştirdiklerinde ürünlerini nasıl pazarlayabileceklerine ilişkin belirsizliklerin giderilmesinin önemine işaret etti.