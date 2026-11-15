H2DER Başkanı Günay, yeşil hidrojen yatırımları için pazar ve alım garantisi istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

H2DER Başkanı Günay, yeşil hidrojen yatırımları için pazar ve alım garantisi istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

H2DER Başkanı Yusuf Günay, COP31 kapsamında yeşil hidrojen yatırımları için güvenilir pazar, teşvik ve alım garantisi düzenlemeleri gerektiğini söyledi. Günay, 2035'e kadar 5 gigavatlık elektrolizör kapasitesi hedefi için milyar dolarlık yatırım gerektiğini vurguladı.

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkanı Yusuf Günay, Türkiye'de yeşil hidrojen yatırımlarının hız kazanması için üretimin yanı sıra yatırımcıya ürününü satabileceği güvenilir pazar, teşvikler ve alım garantisi sunan düzenlemelerin oluşturulması gerektiğini belirtti.

Günay, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin yeşil hidrojen yatırımlarında somut ilerleme sağlayabilmesi için yatırımcıların üretim sonrasında ürünlerini hangi mekanizmalarla pazarlayabileceklerini öngörebilecekleri bir piyasa yapısına ihtiyaç duyduğunu ifade eden Günay, 2035'e kadar 5 gigavatlık elektrolizör kapasitesi belirlendiğini söyledi.

Bu hedefe ulaşmak için milyar dolarlık yatırım gerektiğini vurgulayan Günay, "Almanya ve İngiltere'de hidrojen boru hatlarının inşasına başlanması ve ağır sanayi bölgelerinde doğal gazın yerini hidrojenin almasına yönelik çalışmalar Türkiye açısından önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Bizim de hazırlıklara başlamamız gerekiyor. Türkiye'nin bu alandaki gelişmelerin gerisinde kalmaması için öncelikle gerekli mevzuat düzenlemelerini tamamlaması, hidrojen piyasasından sorumlu bir otorite belirlemesi ve uluslararası teşviklerin yanı sıra yerli yatırım desteklerini devreye alması gerekiyor." diye konuştu.

Günay, H2DER olarak COP31 kapsamında hidrojeni uluslararası katılımla yeniden gündeme taşıdıklarını ve enerji dönüşümünde elektrifikasyon ile hidrojenin birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olarak değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

"Elektrifikasyonun ulaşamadığı alanlarda hidrojen devreye girecek"

COP31'in ana gündemlerinden birinin elektrifikasyon olduğunu anımsatan Günay, enerji dönüşümünün yalnızca elektrik kullanımının yaygınlaştırılması üzerinden ele alınamayacağını kaydetti.

Küresel enerji sisteminde fosil yakıtların payının azaltılarak elektriğin payının artırılmasının temel hedef olduğunu belirten Günay, elektrifikasyonun ekonomik ve teknik açıdan verimli olmadığı alanlarda hidrojenin önemli bir çözüm olacağını ifade etti.

Günay, özellikle demir-çelik üretimi ve ağır sanayi gibi yüksek enerji ihtiyacı bulunan sektörlerde hidrojen kullanımının daha verimli ve ekonomik bir seçenek olabileceğine dikkati çekerek, "Elektrifikasyon temel yaklaşım olmalı ancak elektrifikasyonun verimli olmadığı veya ulaşamadığı alanları hidrojenle doldurmalıyız. Hidrojen piyasasının en fazla gelişeceği alanı burada görüyorum. Türkiye'de yeşil hidrojen yatırımlarının hız kazanması için üretimin yanı sıra yatırımcıya ürününü satabileceği güvenilir bir pazar, teşvikler ve alım garantisi sunan düzenlemelerin oluşturulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin hidrojen yatırımlarında uluslararası piyasalardaki gelişmelere uyum sağlaması gerektiğini vurgulayan Günay, H2DER ve Alman H2Global Vakfı'nın 12 Ekim'de imzaladığı mutabakat zaptı ile Türkiye'de yeşil hidrojen üretimini geliştirmenin ve bu üretimi Avrupa pazarlarına sunmanın amaçlandığını anlattı.

Günay ayrıca anlaşma kapsamında yatırımcıların karşılaştığı en önemli sorunlardan biri olan üretim sonrası satış ve alım güvencesine yönelik çözüm sunulacağını ifade etti.

Söz konusu anlaşmanın Türkiye'de hidrojen yatırımları açısından somut bir çerçeve oluşturacağını belirten Günay, yatırımcıların üretim gerçekleştirdiklerinde ürünlerini nasıl pazarlayabileceklerine ilişkin belirsizliklerin giderilmesinin önemine işaret etti.

Kaynak: AA
Yusuf GünayEkonomiEnerjiGüncelCOP31Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdı Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdı
Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü
Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi Görevliye söyledikleri şaşırttı Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi! Görevliye söyledikleri şaşırttı
İran, ABD’nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu İran, ABD'nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu
“Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut’tan Bilginer’e ağır sözler “Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut'tan Bilginer'e ağır sözler
10:49
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat 1 Ocak’ta her şey değişecek
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 Ocak'ta her şey değişecek
10:22
MediaMarkt’ın çatı şirketi Çinli JD.com’a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
MediaMarkt'ın çatı şirketi Çinli JD.com'a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
10:15
1 milyon TL’lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
1 milyon TL'lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
10:14
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
09:48
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi 9 bin 441 TL cezası var
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var
08:55
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama’nın 3 yıllık filmi akla geldi
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama'nın 3 yıllık filmi akla geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 12:01:02. #.0.3#
SON DAKİKA: H2DER Başkanı Günay, yeşil hidrojen yatırımları için pazar ve alım garantisi istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android