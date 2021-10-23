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Alternatif Bank'tan dosya masrafsız Sonbahar Kredisi - Son Dakika

Alternatif Bank'tan dosya masrafsız Sonbahar Kredisi

23.10.2021 12:33
Alternatif Bank'tan dosya masrafsız Sonbahar Kredisi

Alternatif Bank, kış mevsimi öncesi artan ihtiyaçların ve masrafların karşılanmasına destek olmak amacıyla müşterilerine dosya masrafsız Sonbahar Kredisi sunduğunu duyurdu.

Alternatif Bank, kış mevsimi öncesi artan ihtiyaçların ve masrafların karşılanmasına destek olmak amacıyla müşterilerine dosya masrafsız Sonbahar Kredisi sunduğunu duyurdu.

Kış mevsimi öncesi artan ihtiyaçların ve masrafların karşılanmasına destek olmak amacıyla müşterilerine dosya masrafsız Sonbahar Kredisini sunduğunu duyuran Alternatif Bank, bankanın krediden faydalanmak isteyenlerin, avantajlı faiz oranları ve esnek ödeme koşullarıyla 36 aya varan vadelerden yararlanabileceğini açıkladı.

Bankanın konuyla ilgili yayımladığı yazılı açıklamada, "Mobil uygulamasını indirip görüntülü görüşmeyle kolayca banka müşterisi olunabilirken, kredi başvuruları ise bankamızın Mobil veya İnternet Bankacılığı üzerinden şubeye gitmeden yapılabiliyor. Krediyle ilgili detaylı bilgiye www.alternatifbank.com.tr web sitesinden ulaşılabiliyor" denildi.


Alternatifbank, Sonbahar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Alternatif Bank'tan dosya masrafsız Sonbahar Kredisi - Son Dakika Ekonomi


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