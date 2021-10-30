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SGK: e-Devlet'te en çok SGK hizmetleri kullanılıyor - Son Dakika

SGK: e-Devlet'te en çok SGK hizmetleri kullanılıyor

30.10.2021 11:29
SGK: e-Devlet'te en çok SGK hizmetleri kullanılıyor

SOSYAL Güvenlik Kurumu'nca (SGK) '31 Ekim Dünya Tasarruf Günü' nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, "Bugün itibarıyla e-Devlet'te en çok kullanılan uygulamaların başında SGK'nın hizmetleri yer alıyor" denildi.

SOSYAL Güvenlik Kurumu'nca (SGK) '31 Ekim Dünya Tasarruf Günü' nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, "Bugün itibarıyla e-Devlet'te en çok kullanılan uygulamaların başında SGK'nın hizmetleri yer alıyor" denildi.

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, SGK olarak kamudaki dijital dönüşüm sürecinde sigortalılık, emeklilik ve sağlık alanında verilen birçok hizmetin elektronik ortama aktarıldığı belirtildi. Açıklamada, "Böylece vatandaşlarımızın hizmetlerimize daha kolay ve hızlı erişimini sağladık. Bugün itibarıyla e-Devlet'te en çok kullanılan uygulamaların başında SGK'nın hizmetleri yer alıyor. e-Devlet uygulamalarımız aylık ortalama 65 milyon, e-SGK uygulamalarımız 1,8 milyon kişi tarafından kullanılıyor; e-reçete, e-fatura ve e-rapor uygulamalarımızdan aylık 50 milyon, Medula sistemimizden ise aylık 100 milyon işlem yapılıyor. Elektronik ortamda yapılan her bir işlemle; evrak, kırtasiye, posta, arşiv giderleri ve zamandan tasarruf ediyoruz. Kağıt israfını en aza indirerek milyonlarca ağacın doğada kalmasına katkı sağlıyoruz. İsrafı birlikte önleyelim" denildi.


Sosyal Güvenlik Kurumu, Dünya Tasarruf Günü, geri dönüşüm, Ekim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi SGK: e-Devlet'te en çok SGK hizmetleri kullanılıyor - Son Dakika Ekonomi


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