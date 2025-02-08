Haftanın En Çok Kazandıranı: Trive Portföy

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 66,06 ile Trive Portföy Serbest Fonu oldu.
Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 3,98'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|TRIVE PORTFÖY SERBEST FON
|0,45143
|66,06
|TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
|138,849
|27,17
|AZİMUT PORTFÖY BİLGE SERBEST ÖZEL FON
|1,19827
|14,18
|PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,09516
|13,91
|PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|6,78706
|12,31
|FONERİA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,98031
|12,28
|ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL) FON
|8,22648
|11,38
|PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,55366
|10,75
|PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,3499
|10,51
|PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON
|0,74787
|10,49
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,05722
|3,98
|METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,11458
|3,43
|QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,13618
|3,30
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,35117
|3,18
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,36849
|2,99
|NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,22493
|2,89
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,38315
|2,85
|BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,41313
|2,70
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,36147
|2,59
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,03699
|2,54
Son Dakika › Ekonomi › Haftanın En Çok Kazandıranı: Trive Portföy - Son Dakika
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