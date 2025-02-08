Haftanın En Çok Kazandıranı: Trive Portföy - Son Dakika
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Ekonomi

Haftanın En Çok Kazandıranı: Trive Portföy

Trive Portföy Serbest Fonu, %66,06 ile bu haftanın en yüksek kazancını sağladı.

08.02.2025 11:16
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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 66,06 ile Trive Portföy Serbest Fonu oldu.

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 3,98'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
TRIVE PORTFÖY SERBEST FON0,4514366,06
TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON138,84927,17
AZİMUT PORTFÖY BİLGE SERBEST ÖZEL FON1,1982714,18
PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,0951613,91
PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)6,7870612,31
FONERİA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,9803112,28
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL) FON8,2264811,38
PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,5536610,75
PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,349910,51
PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON0,7478710,49
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,057223,98
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,114583,43
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,136183,30
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,351173,18
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,368492,99
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,224932,89
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,383152,85
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,413132,70
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,361472,59
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,036992,54
(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haftanın En Çok Kazandıranı: Trive Portföy - Son Dakika

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