Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, çiftçilerle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, çiftçilerle bir araya geldi

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, çiftçilerle bir araya geldi

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, mera taleplerini dinlemek için çiftçilerle bir araya geldi. Albayrak, vatandaşların isteklerine yönelik adımlar atacaklarını belirtti.

12.02.2024 15:15  Güncelleme: 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, çiftçilerle bir araya gelerek mera taleplerini dinledi.

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Ziraat Odası Başkanlığı ile Macunlu ve Gürkuyu muhtarlarının ev sahipliğinde gerçekleştirilen mera ve hayvancılığın desteklenmesi konusunda vatandaşlarla bir araya gelerek yaşadıkları sorunları dinledi. Bölge halkıyla yapılan istişarelerde, yönlendirilen talepler ve öneriler tespit edildi. Bölgedeki mera ve hayvancılık sektörünü geliştirmeye yönelik somut adımlar atma amacını taşıyan bu buluşmada Başkan Albayrak, vatandaşın isteklerine yönelik her türlü girişimin gerçekleştirileceğinin teminatını verdi.

Albayrak, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Gürkuyu ve Macunlu arasındaki alanın mera olarak tescil edilmesi konusunda vatandaşlarımızın isteklerinin takipçisi olacağız. Söz konusu alanda Halfeti Belediyesi olarak vatandaşlarımızın istemediği bir projeye müsaade etmeyeceğiz. Bu bölgede hayvancılığın desteklenmesi için yetkili makamlardan gerekli izinler alınarak modern ahırlar ve hayvan pazarı yapılması konularında çalışmalarımızı hemen başlatacağız. Söz konusu alanı yine Macunlulu ve Gürkuyulu hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda kullanılmasını destekleyeceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Şeref Albayrak, Tarım, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, çiftçilerle bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 18:07:33. #1.13#
SON DAKİKA: Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, çiftçilerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement