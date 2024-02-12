Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, çiftçilerle bir araya geldi

Ekonomi

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, çiftçilerle bir araya gelerek mera taleplerini dinledi.

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Ziraat Odası Başkanlığı ile Macunlu ve Gürkuyu muhtarlarının ev sahipliğinde gerçekleştirilen mera ve hayvancılığın desteklenmesi konusunda vatandaşlarla bir araya gelerek yaşadıkları sorunları dinledi. Bölge halkıyla yapılan istişarelerde, yönlendirilen talepler ve öneriler tespit edildi. Bölgedeki mera ve hayvancılık sektörünü geliştirmeye yönelik somut adımlar atma amacını taşıyan bu buluşmada Başkan Albayrak, vatandaşın isteklerine yönelik her türlü girişimin gerçekleştirileceğinin teminatını verdi.

Albayrak, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Gürkuyu ve Macunlu arasındaki alanın mera olarak tescil edilmesi konusunda vatandaşlarımızın isteklerinin takipçisi olacağız. Söz konusu alanda Halfeti Belediyesi olarak vatandaşlarımızın istemediği bir projeye müsaade etmeyeceğiz. Bu bölgede hayvancılığın desteklenmesi için yetkili makamlardan gerekli izinler alınarak modern ahırlar ve hayvan pazarı yapılması konularında çalışmalarımızı hemen başlatacağız. Söz konusu alanı yine Macunlulu ve Gürkuyulu hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda kullanılmasını destekleyeceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA