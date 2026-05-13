Haliç Üniversitesi Sporcuları Büyük Başarılar Elde Etti

13.05.2026 10:19
Haliç Üniversitesi öğrencileri, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarında önemli dereceler kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Şampiyonu milli tekvandocu Berkay Erer başta olmak üzere farklı branşlarda önemli dereceler elde eden öğrenciler, üniversitenin başarılı sporcular yetiştiren yapısını tescilledi.

Haliç Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Berkay Erer, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda büyükler kategorisindeki ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Genç yaş kategorilerinde de Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan Erer, turnuva boyunca çıktığı tüm karşılaşmaları set vermeden kazandı. Milli sporcu, ABD'de düzenlenecek 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunlarının madalya adayları arasında gösteriliyor.

Haliç Üniversitesi öğrencileri, uluslararası başarıların yanı sıra ulusal organizasyonlarda da dereceler elde etti. Üniversitelerarası Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Haliç Üniversitesi Atletizm Takımı sporcuları, çeşitli branşlarda madalya kazanarak üniversiteyi başarıyla temsil etti.

Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 4. sınıf öğrencisi Muhammet Raşit Kalafat, cirit atma branşında altın madalya kazandı. Aynı yarışmada öğrenci Emir Han Ekinci ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Rekreasyon Bölümü 1. sınıf öğrencisi Hamza Yaşın, 1500 metre yarışında gümüş madalyaya ulaşırken, Halil Yaşın ise 5 bin metre kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Yaşın, ayrıca ferdi kategoride düzenlenen 800 metre yarışında da altın madalyanın sahibi oldu.

Haliç Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yürüttüğü akademik ve uygulamalı eğitim çalışmalarıyla öğrencilerinin profesyonel spor kariyerlerini desteklemeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Bilal Aydın, öğrencilerinin ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarıların, disiplinli çalışma, kararlılık ve nitelikli spor eğitiminin önemli bir sonucu olduğunu belirterek, "Haliç Üniversitesi, spor alanında yetkin bireyler yetiştirme vizyonuyla öğrencilerini desteklemeyi ve onların başarı yolculuklarına katkı sunmayı sürdürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

