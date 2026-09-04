Halkbank 3. halka arz için yatırımcılarla Kuleler'de buluştu, stratejik planını anlattı

Halkbank, sermaye yapısını güçlendirmeye yönelik üçüncü halka arz süreci kapsamında yerli ve yabancı yatırımcılarla bir araya geldi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil ev sahipliğinde ve Türkiye Varlık Fonunun (TVF) katılımıyla Halkbank Kuleleri'nde gerçekleştirilen toplantıya yerli ve yabancı yatırımcılar katıldı.

Toplantıda, sermaye yapısını daha güçlendirmek amacıyla üçüncü halka arz sürecine hazırlanan bankanın yeni 5 yıllık stratejik planı kapsamında büyüme, finansman ve dijital dönüşüm hedefleri, yurt içi ve uluslararası finans dünyasının temsilcileri ve paydaşlarına aktarıldı.

Bilgilendirme toplantısının ardından süreci yürüten lider aracı kurumlar Halk Yatırım, Citi ve JP Morgan ile Halkbank üst yönetimi tarafından gerçekleştirilecek yatırımcı tanıtım turları kapsamında küresel önemli finans merkezlerinde yerli ve yabancı yatırımcılara yönelik tanıtım ve talep toplama çalışmaları da yürütülecek.

"1,1 milyar dolar düzeyinde kaynak topladık"

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, Halkbank'ın uluslararası piyasalardaki faaliyetleri açısından yeni bir dönemin başladığını belirtti.

Özdil, ABD'de 9 yıl süren ceza davasının sona ermesinin yurt dışı kaynak temin imkanlarının artması için önemli bir zemin oluşturduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Davanın bitmesinin ardından yurt dışı piyasalardan kısa süre içinde 1,1 milyar dolar düzeyinde kaynak toplamayı başardık. Ayrıca yurt dışı tahvil ihraçlarımız için yeni bir program oluşturduk. Gerçekleştirdiğimiz yurt dışı yatırımcı turu, yakın dönemde planladığımız ihraçlara yönelik ilginin güçlü olduğuna işaret ediyor. Muhabir banka sayısında gözlenen hızlı artış da bankamız adına memnuniyet verici."

Yeni oluşturulan 5 yıllık stratejik plan doğrultusunda sürdürülebilir ve karlı büyümeye odaklanacaklarını vurgulayan Özdil,"Dijital bankacılık ve yapay zeka entegrasyonumuzla bankamızın mali bünyesini daha etkin hale getireceğiz. Uluslararası finansman kaynaklarına yeniden erişim ve üçüncü halka arzla güçlenecek sermaye ve öz kaynak yapımız, sürdürülebilir kredi büyümesini destekleyecek, daha dengeli ve verimli bir kaynak yapısına geçmemize olanak tanıyacak." değerlendirmesini yaptı.

Özdil, gelecek dönemde KOBİ, esnaf ve sanatkarların Halkbank'ın önceliği olmaya devam edeceğine değinerek, kadın ve genç girişimcilere yönelik desteklerini sürdüreceklerini aktardı.

Bireysel bankacılıkta özellikle kredi kartlarındaki pazar paylarını artırmayı, kurumsal ve ticari bankacılıkta ise altyapı ve enerji başta olmak üzere büyük ölçekli projeleri desteklemeyi hedeflediklerini kaydeden Özdil, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yeni hikayemizin başarısı, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, arkamızda desteğini her zaman hissettiğimiz devletimizin, Türkiye Varlık Fonunun ve özellikle bize güvenen hisse yatırımcılarımızın el ele vermesiyle yazılacak. Başarıyla tamamlayacağımıza yürekten inandığım üçüncü halka arz sürecimizin bankamıza, yatırımcılarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."