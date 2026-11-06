Halkbank Genel Müdürü Özdil, 9 aylık net karı 26,3 milyar lira olarak açıkladı

Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, bankanın konsolide olmayan net karının ocak-eylül döneminde 26,3 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Bankanın yılın 9 ayına ve üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklandı.

Açıklamada sonuçlara ilişkin değerlendirmeleri yer alan Halkbank Genel Müdürü Özdil, bankanın yeni 5 yıllık stratejik planı doğrultusunda Türkiye'nin üretim ekonomisine sundukları desteği artırmaya ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini hayata geçirmeye odaklandıklarını vurguladı.

Esnaf, sanatkar ve KOBİ'lerin finansmana erişimini önceliklendirirken, ticari bankacılık faaliyetlerini genişletmeyi sürdürdüklerini kaydeden Özdil, şu bilgileri verdi:

"Eylül sonu itibarıyla ticari kredi hacmimiz 2,3 trilyon liraya ulaşırken, ticari kredilerimiz içinde KOBİ kredilerinin payı yüzde 54,6, bu alandaki pazar payımız ise yüzde 14,4 olarak gerçekleşti. Esnaf ve sanatkarlarımıza sunduğumuz finansman desteği kapsamında kredili esnaf müşteri sayımız 756 bine, toplam esnaf kredisi hacmimiz de 348 milyar liraya ulaştı."

Temin edilen uluslararası finansman tutarı 5,6 milyar dolara ulaştı

Recep Süleyman Özdil, ABD'deki davanın sona ermesinin bankanın uluslararası piyasalardaki konumunu güçlendirdiğini ve finansman kaynaklarına olumlu yansıdığını belirterek, davanın ardından uluslararası piyasalardan kısa sürede 1,7 milyar dolar ilave kaynak sağladıklarını bildirdi.

Daha önce temin edilen 3,9 milyar dolarlık kaynakla birlikte uluslararası finansman tutarının 5,6 milyar dolara ulaştığını aktaran Özdil, uluslararası finans kuruluşlarıyla ilişkilerini geliştirerek kaynak çeşitliliğini artırmayı ve reel sektörün finansmanına daha fazla katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Girişimcilik desteklerine de değinen Özdil, 2021'den bu yana 285 bini kadın olmak üzere 500 bini aşkın girişimciye 200 milyar liranın üzerinde finansman sağladıklarını belirtti. Kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla 10 milyar lira limitli yeni bir kredi programını hayata geçirdiklerini anımsatan Özdil, eğitim, yarışma ve hızlandırma programlarıyla da girişimcilik ekosistemini desteklediklerini bildirdi.

Özdil, İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyete geçirecekleri Halkbank HUBrica Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi ile girişimcilere yeni imkanlar sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

"Aktif büyüklüğümüz 2025 yıl sonuna göre yüzde 19 artarak 5,1 trilyon lira oldu"

Halkbank Genel Müdürü Özdil, üçüncü çeyrekte de yapay zeka teknolojilerini operasyonel süreçlere entegre ederek verimliliği artırmaya, müşteri deneyimini geliştirmeye ve kaynakları daha etkin kullanmaya odaklandıklarını anlattı.

Girişimcilikten dijital dönüşüme uzanan çalışmaları gerçekleştirirken finansal büyümeyi de sürdürdüklerini kaydeden Özdil, şu açıklamalarda bulundu:

"2026'nın üçüncü çeyreğinde aktif büyüklüğümüz 2025 yıl sonuna göre yüzde 19 artarak 5,1 trilyon lira oldu. Nakdi kredilerimiz yüzde 29 artışla 2,6 trilyon lira, gayrinakdi kredilerimiz yüzde 26 artışla 1,5 trilyon lira seviyesinde gerçekleşirken, toplam kredi hacmimiz 4,1 trilyon liraya yükseldi. Mevduat büyüklüğümüz 4 trilyon liraya, menkul değerler portföyümüz 1,4 trilyon liraya, özkaynaklarımız ise 245 milyar liraya ulaştı. Bankamızın yılın 9 ayındaki net karı da 26,3 milyar lira olarak gerçekleşti."

Özdil, gelecek dönemde sermaye gücü ve uluslararası finansman imkanlarını Türkiye'nin üretim kapasitesini desteklemek için kullanacaklarını belirterek, esnaf, sanatkar, KOBİ'ler ile kadın ve genç girişimcilere yönelik desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.