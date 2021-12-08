Üye Girişi
Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! - Son Dakika

Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir!

08.12.2021 15:42

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, son dönemde tartışmaların odağındaki ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Katıldığı canlı yayında "Ayçiçek yağı fiyatları düşecek mi?" sorusuna yanıt veren Büyükhelvacıgil, fiyatların ocak şubat gibi stabil hale gelebileceğini ve 100 dolarlık bir fiyat indirimi olabileceğini dile getirdi.

Son dönemde stokçuluk iddialarıyla gündeme gelen ayçiçek yağı fiyatları ve stokçuluk tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, ayçiçek yağının arzında bir sıkıntı söz konusu olmadığını söyledi. Stokçuluğa karşı olduklarını belirten Büyükhelvacıgil, tüketici beklentilerinde bu gibi durumlarla karşılaşıldığını savundu.

AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, şöyle konuştu: "Sadece yağ ile de iş bitmiyor. Aldığımız karton, kapak, teneke ve birçok ambalajlarda da dışarıya bağımlıyız. Dolarla fiyat vermek zorunda kalıyorlar. Öyle olunca bütün bu zorluğa rağmen yağ sektöründe arz sıkıntısı yok. Malı veriyor. Özellikle tüketicilerden istirhamım, ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmeleri. Diğer kardeşlerimizinde ayçiçek yağına ulaşabilmeleri son derece önemli. Kesinlikle bir problem gözükmüyor. Döviz hareketlerinden dolayı yardımcı hammaddelerindeki değişiklikler ister istemez ayçiçek yağı fiyatlarına yansıdı."

AYÇİÇEK YAĞINDA ARZ SIKINTISI VAR MI?

Ayçiçek yağının raflarda olmadığına dair bir soru yönelten İrfan Donat'a BYSD Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil,"Tüketici talebi yoğun olduğu için bitebiliyordur. Bende marketlere baktığımda her yerde ürünü rahat görüyorum. Belki nadiren bir yerlerde vardır. Marketler birçok ürün satıyor. Onların hepsine yetişebilmeleri kolay olmuyor. Sevkiyat gecikmiştir, bir şey olmuştur. Yoksa normalde her yerde ürünlere ulaşabiliyor. Hepimize düşen günlük ve aylık ihtiyaçlar noktasında hareket edebilirsek sıkıntıya sebep olmayız" şeklinde cevap verdi.

"YÜKSELMENİN NEDENİ YARDIMCI HAM MADDELER"

Halkın yüzde 85'inin ayçiçek yağı tüketimi konusunda eğilimi söz konusu olduğunu söyleyen Tahir Büyükhelvacıgil, "Ürünlerimizi geliştiriyor olabilmemiz lazım. Yükselmenin nedeni yardımcı ham maddeler. Plastik hammaddesinin nereye geldiğini biliyoruz. İnanılmaz fiyatlara geldik." dedi.

AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Dövizin stabil hala gelebileceğini savunan Büyükhelvacıgil, ayçiçek yağı fiyatlarının da ocak şubat gibi stabil hale gelebileceğini tahmin ettiğini söyledi. Geçen yıl bu zamanlar ayçiçek yağının litresinin 15 lira olduğunu belirten Tahir Büyükhelvacıgil, "Çekirdek 2 bin 500 liradan 7 bin liraları gördü. Geçen yıl ham yağ fiyatı 10 bin lira civarındayken bugün geldi 17-18 bin liraya. Bugün rafine bir yağ 20 bin liranın üzerinden. Öyle olunca bu fiyatlar olağan halinde geldi. Enflasyonda buna geldi. Şubat'ta toparlayacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

"100 DOLARLIK BİR FİYAT İNDİRİMİ OLACAK"

"Ayçiçek yağı fiyatlarında bir gerileme görebilir miyiz?" sorusuna Tahir Büyükhelvacıgil, "Kur en büyük etkenlerden bir tanesi. Şubat ve Mart'ta alacağımız kontratlarda bugün 1440 dolarlar seviyesinde seyreden ham yağ o gün 1340-1360 dolardan kontrat göreceğini umuyoruz. 100 dolarlık bir fiyat indirimi olacak öngörüyorum." cevabını verdi.

Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir!

Tahir Büyükhelvacıgil, Hamster Coin, Bitkisel yağ, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gazeteci Nihat Genç 15:44 Gazeteci Nihat Genç "zıpır" dediği Hasan Can Kaya'nın kendisine küfrettiğini açıkladı!
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı 15:40 Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü 15:19 Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu 14:52 Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi 13:07 TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi 12:35 Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! 12:00 Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş 11:25 Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş

Son Dakika Haberleri
15:44 Gazeteci Nihat Genç "zıpır" dediği Hasan Can Kaya'nın kendisine küfrettiğini açıkladı!
15:42 İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yanlışlıkla öldürülmüş
15:42 Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir!
15:40 Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı
15:19 Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık
15:18 Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü
15:17 83 yaşındaki Türk sırra kadem bastı! Almanya'nın her yerinde aranıyor!
15:14 Kanunsuz Topraklar'da bugün: İki aşık çaresiz bir halde
15:14 Pideciye kaçan karısını Müge Anlı'da aramıştı! Serkan Kıyak da börekçi oldu!
15:00 Önce eşini kurşuna dizip sonra kafasına sıkmıştı! Olayın sır perdesi aralandı
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yanlışlıkla öldürülmüş İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yanlışlıkla öldürülmüş         
15:43
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
Kanunsuz Topraklar'da bugün: İki aşık çaresiz bir halde Kanunsuz Topraklar'da bugün: İki aşık çaresiz bir halde         
15:15
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak         
13:06
Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
12:24
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş         
11:37
Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not         
10:55
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!         
10:17
21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi 21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi         
09:28
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 15:49:30. #1.13#
SON DAKİKA: Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement