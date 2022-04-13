Harçlıklarını biriktiren çocuklar ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi hazırladı - Son Dakika

Bolu'nun Gerede ilçesinde yaşları 4 ila 6 arasında değişen Kur'an kursu öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarla hazırladıkları gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Gerede ilçesinde müftülüğe bağlı Ramazan Dede Bilgi Evi'nde öğrenim gören 4-6 yaş arasındaki Kur'an kursu öğrencileri, Ramazan ayı dolayısıyla harçlıklarıyla ve ailelerinin destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere gıda kolileri hazırladı. Gıda kolileri, yapılan ön araştırma neticesinde ilçede belirlenen ihtiyaç sahiplerine Gerede Müftülüğü personeli ve öğreticilerinin desteğiyle yine öğrenciler tarafından teslim edildi. Yaptıkları duyarlı davranış dolayısıyla öğrencileri tebrik eden İlçe Müftüsü Yüksel Başkan, "Hayrın her türlüsü güzeldir ama küçük yaştaki evlatlarımızın bu denli duyarlı davranıp, biriktirdikleri harçlıklar ile böyle bir hayır yapmaları daha anlamlı. Kendilerine öğretmenlerine ve ailelerine çok teşekkür ederim" dedi. - BOLU