Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), kentin tarımsal mirasında önemli yere sahip atalık karakılçık buğdayının korunması ve üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla uygulamalı tarım eğitimi ve üretim projesini hayata geçiriyor.

Proje kapsamında 1 ton tohumluk karakılçık buğdayı temin edilirken, Hatay Saadet-Yusuf Mıstıkoğlu Tarım Lisesi iş birliğiyle 35 dekarlık alanda ekim ve yetiştiricilik çalışmaları yürütülecek.

Projenin eğitim çalışmaları kapsamında öğrencilere karakılçık buğdayının tarihçesi, geleneksel tarımdaki yeri ve atalık tohumların korunmasının önemi anlatıldı. Öğrenciler, ekimden hasada kadar üretim aşamalarına katılarak tarımsal faaliyetleri yerinde deneyimleyecek.

HBB'nin daha önce yürüttüğü "Her Tohum Bir Gıda" projesi kapsamında ise okulun 52 dekarlık arazisinde buğday üretimine destek verildi. Tohum, gübre, teknik personel ve hasat desteğiyle elde edilen ürünler, Beşler Un Fabrikasının katkısıyla ücretsiz una dönüştürülerek Hatay'ın 15 ilçesindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.