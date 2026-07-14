Hatay'da Kavurucu Sıcaklarda Domates Hasadı - Son Dakika
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Hatay'da Kavurucu Sıcaklarda Domates Hasadı

Hatay\'da Kavurucu Sıcaklarda Domates Hasadı
14.07.2026 09:29
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Hatay'da 35°C'de domates hasadı devam ediyor. İşçiler 1.100 TL yevmiye ile çalışıp 15 TL'ye hasat topluyor.

Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu Hatay'da hasat olgunluğuna ulaşan domatesler, işçiler tarafından tek tek toplanarak hasat ediliyor. Kavurucu sıcağın altında hasat yapan işçiler bin 100 TL yevmiye alırken, domates tarladan 15 TL'den alıcı buluyor.

Türkiye'nin en bereketli topraklarından Hatay'da havaların ısınmasıyla birlikte tarımsal ürünlerde zorlu mesai başladı. Kumlu ilçesi Doğu Ayrancı Mahallesi'ndeki 45 dönümlük domates ekili tarlada, 25 işçiyle birlikte hasat devam ediyor. İlkbahar aylarında etkili olan aşırı yağışlardan dolayı verimin düşük olduğu domates, tarlada 15 TL'den alıcı buluyor. Sıcaklığın etkili olmasına rağmen sabah 6'da mesaiye başlayan ve öğlen 2'de mesaiyi bırakan işçiler, bin 100 TL yevmiyeye domatesleri topluyor. Kavurucu sıcakların olduğu günlerde işçiler, yarım yevmiye çalışarak sıcaklıktan korunmaya çalışıyor. Zorlu mesaiye rağmen büyük emeklerle tek tek domateslerin toplandığını ifade eden işçibaşı Mehmet İşçimen, mahsulün Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır ve kentteki hallere gönderildiğini söyledi.

"Domatesin şu an fiyatı 15 TL'ye giderken, tezgahta 30 TL'yi buluyor"

Aşırı yağışların zarar verdiği domatesin tarladan 15 TL'ye işçibaşı Mehmet İşçimen, işçi yevmiyesinin bin 100 TL olduğunu belirterek, "Burası Doğu Ayrancı Mahallesi'nde bulunan 45 dönümlük domates tarlası. Domates hasadına başladık. Aşırı yağışlardan dolayı bu yıl hasatta biraz verim düşük oldu. Aşırı yağışlar baya zarar verdi. Sadece domatesle değil, bütün mahsullere zarar verdi ama elimizden geleni yapıyoruz. Geçen yıla göre verim, bu yıl daha düşük oldu. Yine kuraklık vardı ama böyle sıkıntılı değildi. Şu an domateste hastalık var. Domatesin şu an fiyatı 15 TL'ye giderken tezgaha yetişene kadar bu 25 ila 30 TL'yi buluyor. Aslında bunun önüne geçmek gerekiyor. Çiftçi ile satıcı arasındaki aracılar olmasın. Bizim aldığımız yevmiye bin 100 TL. Pazara gitse bununla alışveriş yapamaz zaten. Burada şu an 25 kişi çalışıyor. Sabah bir araba gönderdik ve ikinci arabaya başladık. Sabah saat 6'da başlayıp öğle 2'de bırakıyoruz. Tarlada 8 saat çalışıyoruz. Tarlada çok sıcak olduğu zaman saat 11'de işi bırakıyoruz. Bu domatesler iç piyasaya gidiyor. Dış piyasaya gönderdiğimiz olmadı. İç piyasaya da Diyarbakır'a, Şanlıurfa'ya ve Kahramanmaraş'a gönderiyoruz. Bizim buradaki Reyhanlı ve Antakya hallerine gönderiyoruz" dedi.

"Havalar çok sıcak olduğu zaman yarım yevmiye çalışıp eve gidiyoruz"

Domates hasadı yaparken çok sıcak olduğu günlerde yarım yevmiye çalıştıklarını ifade eden tarım işçisi Meryem Yapıcı, "Burada domates topluyoruz. Domatesleri üç sefer topluyoruz ve dördüncü sefer salçaya topluyoruz. Yeşil olan domatesleri bırakıyoruz ve on gün sonra tekrar kızarınca topluyoruz. Arkadaşlar domatesleri topluyor. Gençler getirip tezgaha koyuyor. Biz domatesleri diziyoruz. Sabah 5'te geliyoruz ve saat 2'de de gidiyoruz. Tabii ki sıcak da oluyor serin de oluyor. Yapacak bir şey yok, mecburuz çalışacağız. Havalar çok sıcak olduğu zaman yarım yevmiye çalışıp eve gidiyoruz. Sıcak olunca zaten çalışılmıyor ve sıcaktan bulanıyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ekonomi, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hatay'da Kavurucu Sıcaklarda Domates Hasadı - Son Dakika

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