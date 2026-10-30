Havayolu şirketlerinin yurt dışı uçuş izinleri için strateji belgesi hazırlanacak

Hava yolu işletmelerinin diğer ülkelere yönelik uçuş sayılarının artırılması ve yeni uçuş izinlerinin daha kolay alınabilmesi amacıyla ulusal strateji belgesi hazırlanacak ve yol haritası belirlenecek.

AA muhabirinin 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, geçen yılın sonu itibarıyla Türkiye'de sivil hava ulaşımına açık 58 havalimanı bulunurken bunların 50'si Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından işletiliyor.

Zafer, Zonguldak-Çaycuma, Gazipaşa-Alanya ve Aydın-Çıldır havalimanlarının işletmesi, DHMİ denetiminde özel şirketler tarafından yapılıyor. İstanbul ve Çukurova uluslararası havalimanlarında DHMİ denetimi ve gözetimi altında, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Savunma Sanayii Başkanlığı denetiminde özel şirketler faaliyet gösteriyor. Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın işletmesi ise Eskişehir Teknik Üniversitesince yürütülüyor.

DHMİ bünyesindeki Ankara Esenboğa, Antalya, Muğla Bodrum-Milas, Muğla Dalaman ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarının iç ve dış hat yolcu terminalleri de özel şirketler tarafından işletiliyor.

Hava yolu filosundaki uçak sayısı 800'e yükseldi

Hava yolu şirketlerinin uçak sayısı, 2025 sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10 artarak 800'e çıktı. Filodaki araçların 760'ını yolcu, 40'ını ise kargo uçakları oluşturdu.

Hava yolu filosunun toplam koltuk kapasitesi bu dönemde 157 bin 785'e ulaşırken kargo uçaklarının toplam yük kapasitesi 2 bin 903 ton olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de yolcu veya kargo taşımacılığı yapan 14 hava yolu şirketi bulunuyor.

Esenboğa Havalimanı'na yeni pist ve kontrol kulesi

Bu süreçte havalimanlarının yenilenme çalışmaları da yürütüldü.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda uzunluğu 3 bin 750 metre, genişliği 75 metre olan üçüncü pist ile 77 metre yüksekliğindeki yeni hava trafik kontrol kulesi ve teknik blok tamamlanarak hizmete açıldı. Yeni kargo apronu ve tamamlayıcı tesisler de devreye alındı.

1933 yılında Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşa edilen ve Türk Hava Kurumu ile Türk Hava Kuvvetleri tarafından ortaklaşa kullanılan Ankara (Etimesgut) Havalimanı'nda da yenileme çalışmaları yapıldı. Diplomatik ve protokol uçuşlarına hizmet verebilmesi amacıyla havalimanında şeref salonu ve devlet konukevi inşa edilirken mevcut pistin uzunluğu 3 bin metreye, genişliği ise 60 metreye çıkarıldı.

Kuzey-güney doğrultusunda uzanan üç ana piste sahip İstanbul Havalimanı'nda da yeni altyapı yatırımları tamamlandı. Havalimanında, 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki ilk doğu-batı yönlü pist tamamlanarak hizmete alındı. Genel Havacılık ve yeni CIP terminal binaları da hizmete açıldı.

Yeni havalimanı projelerinde çalışmalar sürüyor

Mevcut havalimanlarında kapasite sınırına ulaşanların kapasitelerinin artırılması, hizmet standartlarının yükseltilmesi, uçuş emniyetinin geliştirilmesi ve hava trafik yönetimine yönelik projeler önceliğini koruyor.

Altyapı imalatları tamamlanan Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat havalimanları projelerinin üstyapı imalatları devam ediyor. Samsun Havalimanı yeni terminal binası ve tamamlayıcı tesisleri için çalışmalar sürdürülürken, Aydın ve Trabzon yeni havalimanı projelerinde etüt çalışmaları yürütülüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Hatay ve Malatya havalimanlarında da iyileştirme çalışmalarına devam ediliyor.

Havacılık sektöründe sürdürülebilirlik ve uluslararası bağlantısallık hedefi

Türk havacılık sektörünün ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması da amaçlanıyor. Bu doğrultuda havacılık mevzuatının operasyonel gereklilikler ve küresel gelişmeler dikkate alınarak güncellenmesi öngörülüyor.

Hava yolu işletmelerinin diğer ülkelere yönelik uçuş sayılarının artırılması ve yeni uçuş izinlerinin daha kolay alınabilmesi amacıyla ulusal strateji belgesi ve yol haritası hazırlanması planlanıyor.

Türkiye'nin uluslararası hava bağlantısallığının geliştirilmesi için öncelikli ülkeler de belirlenecek ve bu ülkelerle müzakerelerin yürütülmesine yönelik yol haritası oluşturulacak.