Havza TSO\'da Erkan Acar 5 meslek grubunun tümünden oy alarak yeniden başkan oldu

Havza Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) yapılan meclis ve meslek komitesi seçimlerinde mevcut Başkan Erkan Acar, 5 meslek grubunun tamamında üyelerin oylarını alarak yeniden güven tazeledi.

Tek listeyle gidilen seçimlerde Acar, 5 meslek grubunun tamamında üyelerin oylarını alarak yeniden başkanlık görevine seçildi.

Seçim sonrası açıklama yapan Acar, üyelerin güvenine teşekkür ederek, "Kazanan Havza, kazanan istikrar ve güven oldu. 9 Ekim tarihinde yapılacak ilk meclis toplantımızla yönetim kurulumuz ve meclisimizi oluşturarak Havzamıza hizmet için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Acar, yeni dönemde Havza'nın ekonomik ve ticari gelişimine katkı sunmayı sürdüreceklerini ifade etti.