Hayvan Hastalıkları Azaldı

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarının görev yapmaya başlamasıyla hayvan hastalıklarının azaldığını belirtti.

Yumaklı, Elmadağ'daki Ankara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nun açılışındaki konuşmasında, şubat ayında, hayvancılıkta verimli ve kaliteli üretim yapma adına 5 yıllık yol haritasını açıkladıklarını anımsattı.

Söz konusu yol haritası kapsamında alınan kararların uygulanmasına devam edildiğine işaret eden Yumaklı, bu kararların en başında gelen üretim planlamasının hem bitkisel hem hayvansal üretim için başlatıldığını vurguladı.

Yumaklı, yol haritası çerçevesinde genç ve kadın girişimcilere ayrıcalıklar yapıldığına dikkati çekerek, Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesi'nin de hayata geçirildiğini söyledi.

Hem üreticilerin olması gerektiği gibi üretim yapabilmelerini hem de tüketicilerin uygun fiyattan hayvansal ürünlere ulaşmalarını sağlamayı amaçladıklarının altını çizen Yumaklı, "Bütün bunları yapabilmek için de hayvan sağlığının çok önemli olduğunu her zaman için vurguladık. Aşı programımızı değiştirdik, yol kontrol noktalarını artırdık. Ayrıca bu tesis gibi Erzurum ve Elazığ'da devreye koyduğumuz veteriner yol kontrol noktalarıyla da hayvan hareketleriyle hayvan hastalıklarının Türkiye'nin farklı yerlerine taşınması konusundaki olumsuz durumu ortaya koyacak hususları engellemiş olduk." diye konuştu.

Yumaklı, hayvansal hastalıkların ülke ekonomisine negatif etkisi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunlarla alakalı yaptığınız her iyileşme hem üretiminize hem de ülke ekonomisine katkı anlamını taşıyor. Kontrolsüz hayvan hareketlerinin oranı çok büyüktü. Bu istasyonların 7/24 görev yapmaya başlamasıyla istatistiksel olarak hayvan hastalıklarındaki azalmayı gördük. Geçtiğimiz yıla göre 2024'te şap hastalığındaki azalma yaklaşık yüzde 78. Bundan sonra da Çankırı ve Kayseri başta olmak üzere, yol kontrol noktalarını oluşturacağız. Buradaki amacımız, bilerek ya da bilmeyerek doğrudan ya da dolaylı hasta olma potansiyeli ya da hastalığı içeren hayvanların hareketinin yurt içerisindeki diğer noktalara ulaşmasını engellemek."

Gıda arz güvenliğinin öneminin giderek artacağına değinen Yumaklı, Bakanlık olarak tohumdan sofraya kadar üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Yumaklı, denetim noktalarında sağlıksız hayvan tespiti yapıldığında hayvanların anılan noktada tutularak gerekli işlemlerin yapıldığını anlattı.

Ankara Valisi Vasip Şahin de kent için tarımın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Gıda ve tarım geleceğin en stratejik sektörü. Bugün açtığımız tesis, sağlıklı hayvan kontrol noktasında önemli bir rol üstlenecek." dedi.