Hazine 11,5 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ihracı gerçekleştirilen 11 milyar 484 milyon lira tutarındaki kira sertifikasının itfa tarihi 6 Ekim 2027 olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı , 11 milyar 484 milyon lira tutarında, 5 yıl vadeli, sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 Ekim, Ekonomi, Son Dakika

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