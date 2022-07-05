Hazine, 2 tahvil ihalesinde 14,6 milyar lira borçlandı - Son Dakika
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Hazine, 2 tahvil ihalesinde 14,6 milyar lira borçlandı

05.07.2022 15:49
Hazine, 2 tahvil ihalesinde 14,6 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 14 milyar 630,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 14 milyar 630,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık ilk ihalede, 5 yıl (1799 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 18,7, bileşik faiz 19,57 olarak kayıtlara geçti.

Nominal teklifin 5 milyar 99 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 289 milyon lira, net satış 3 milyar 480,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar 145 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 11 milyar 911 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 7 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 10 yıl (3507 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

Nominal teklifin 3 milyar 199,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 831,1 milyon lira, net satış 1 milyar 204,5 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Kamu kuruluşlarından gelen 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığın ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 370 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 750 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya 14 milyar 630,3 milyon lira borçlandı.

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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine, 2 tahvil ihalesinde 14,6 milyar lira borçlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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