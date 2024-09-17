Hazine 4,4 Milyar Lira Kira Sertifikası İhracı Yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık 4,4 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Bakanlığın internet sitesinde, kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.
Buna göre, 4 milyar 464 milyon lira tutarında 18 Eylül 2024 valörlü, 16 Eylül 2026 itfa tarihli 2 yıl vadeli sabit getirili kira sertifikası ihraç edildi.
Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.
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