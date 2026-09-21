Hazine alacakları 31 Ağustos'ta 256,2 milyar lira oldu, en büyük payı TVF aldı

Hazine alacakları 31 Ağustos'ta 256,2 milyar lira oldu, en büyük payı TVF aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 31 Ağustos itibarıyla Hazine alacakları 256,2 milyar lira olarak kaydedildi. Alacakların en büyük kısmını 218,5 milyar lirayla Türkiye Varlık Fonu oluştururken, bu tarihe kadar 7,8 milyar lira tahsilat yapıldı.
Hazine alacakları, ağustos sonu itibarıyla 256,2 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, Hazine alacakları, ağustos sonu itibarıyla 256,2 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 218,5 milyar lirayla Türkiye Varlık Fonu oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 7,8 milyar lira tahsil edildi.
Kaynak: AA
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