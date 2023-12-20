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Hazine Alacakları Kasım Sonunda 27,2 Milyar Lira Oldu - Son Dakika
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Hazine Alacakları Kasım Sonunda 27,2 Milyar Lira Oldu

Hazine alacakları, kasım sonu itibarıyla 27,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Mahalli idarelerin alacak stoku en yüksek paya sahip.

Hazine Alacakları Kasım Sonunda 27,2 Milyar Lira Oldu
20.12.2023 - 17:49,
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Hazine alacakları, kasım sonu itibarıyla 27,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Kasım itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, kasım sonu itibarıyla 27,2 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3,3 milyar lira tahsil edildi.

Kaynak: AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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