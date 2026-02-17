Hazine altın tahvili ve kira sertifikası ihraç etti - Son Dakika
Hazine altın tahvili ve kira sertifikası ihraç etti

17.02.2026 18:14
Hazine, 18 Ağustos 2027 itfalı altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, doğrudan satış yöntemiyle altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 18 Ağustos 2027 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,3 kupon ödemeli, 16 bin 132 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca, aynı itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,3 kira ödemeli, 14 bin 191 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracına imza atıldı.

Kaynak: AA

