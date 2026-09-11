Hazine gelecek hafta 1 doğrudan satış, 2 ilk ihraç ve 2 yeniden ihraç yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 1 doğrudan satış, 2 ilk ihraç ve 2 yeniden ihraçla piyasaya çıkacak. 14 Eylül Pazartesi iki tahvilin ilk ihracı, 15 Eylül Salı ise kira sertifikası satışı ile iki tahvilin yeniden ihracı yapılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 1 doğrudan satış, 2 ilk ihraç ve 2 yeniden ihraca imza atacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 14 Eylül Pazartesi günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
Aynı gün, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı da gerçekleştirilecek.
15 Eylül Salı günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.
Aynı gün, 5 yıl (1673 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili ve 8 yıl (2933 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
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