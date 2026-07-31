Hazine İç Borçlanma Planını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hazine İç Borçlanma Planını Açıkladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine, ağustos, eylül ve ekimde 1.199,7 milyar lira iç borçlanma yapacak, 15 tahvil ihalesi düzenleyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustosta 536,7 milyar lira, eylülde 257,9 milyar ve ekimde 405,1 milyar lira iç borçlanma yapacak.

Bakanlığın gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, ağustosta 596,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 536,7 milyar liralık, eylülde 271,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 257,9 milyar liralık, ekimde 405,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 405,1 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Ağustostaki iç borçlanmanın 334,7 milyar lirasının piyasadan, 165 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 37 milyar lirasının kamuya satışlardan, eylüldeki iç borçlanmanın 207,9 milyar lirasının piyasadan, 10 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 40 milyar lirasının kamuya satışlardan, ekimdeki iç borçlanmanın da 205,1 milyar lirasının piyasadan, 170 milyar lirasının doğrudan satışlardan ve 30 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde, 15 tahvil ihalesi düzenlenecek, 5 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak ve 2 hazine bonosu ihraç edilecek.

Ağustosta 644,9 milyar lira, eylülde 313,5 milyar lira ve ekimde 585,1 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 270,6 milyar lirası, dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)

Kaynak: AA

Ekonomi, Ağustos, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine İç Borçlanma Planını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sultangazi’de motosikletli çocuğa silahlı saldırı Sultangazi'de motosikletli çocuğa silahlı saldırı
Akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü: 6 yaralı Akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü: 6 yaralı
Önder Sav CHP’den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti Önder Sav CHP'den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti
İsrail ordusunda isyan: Onlarca asker silahlarını bırakıp üssü terk etti İsrail ordusunda isyan: Onlarca asker silahlarını bırakıp üssü terk etti
Aydın ve Balıkesir’de orman yangını Havadan ve karadan müdahale devam ediyor Aydın ve Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
FIFA’dan Hatayspor’a “6 puan“ silme cezası FIFA'dan Hatayspor'a "6 puan" silme cezası

18:09
Arnavutköy’de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
18:00
Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi
Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi
17:16
İsrailli diplomattan Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye sözleri
İsrailli diplomattan Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye sözleri
17:09
Stadyum hıncahınç dolu TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park’ta yapılıyor
Stadyum hıncahınç dolu! TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park'ta yapılıyor
16:42
İki yangın yeniden büyüdü Arzu Nine köpeği için gözyaşı döktü: Nerede öldüğü belirsiz
İki yangın yeniden büyüdü! Arzu Nine köpeği için gözyaşı döktü: Nerede öldüğü belirsiz
16:07
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 18:24:58. #7.13#
SON DAKİKA: Hazine İç Borçlanma Planını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.