Hazine İhaleleri ve Kira Sertifikası Satışı

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya iki ihale düzenleyecek ve bir kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 10 Şubat Pazartesi günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

11 Şubat Salı günü, 5 ay (161 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Bakanlık, aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışına da imza atacak.