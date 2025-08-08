Hazine İhaleleri ve Kira Sertifikası Satışı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta bir devlet tahvili ve bir hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 11 Ağustos'ta 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Bakanlık, 12 Ağustos'ta 10 ay (308 gün) vadeli hazine bonosunun ilk ihracına imza atacak.

Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.