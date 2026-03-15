Hazine İki Devlet Tahvili İhraç Edecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre yarın ilk ihalede 5 yıl (1659 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,95 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede 8 yıl (2758 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,1 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?