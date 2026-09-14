Hazine iki ihalede 143,9 milyar lira borçlandı, tahvillere yoğun talep geldi - Son Dakika
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Hazine iki ihalede 143,9 milyar lira borçlandı, tahvillere yoğun talep geldi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün düzenlediği iki ihaleyle 143 milyar 965,8 milyon lira borçlanmaya gitti. 2 yıl ve 4 yıl vadeli devlet tahvillerinin ilk ihraçlarında nominal teklifler satışın yaklaşık iki katına ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki ihaleyle 143 milyar 965,8 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 sabit kupon ödemeli, devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı.

İhalede, basit faiz yüzde 36,63, bileşik faiz yüzde 39,98 oldu.

Nominal teklifin 63 milyar 933 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 34 milyar 757 milyon lira, net satış 34 milyar 464,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 15 milyar 750 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 19 milyar 396,8 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 9,5 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede, dönemsel faiz yüzde 18,64 oldu.

Nominal teklifin 113 milyar 114 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 49 milyar 631 milyon lira, net satış 48 milyar 851,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 5,4 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 112 milyar 271 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 30 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine iki ihaleyle toplam 143 milyar 965,8 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine iki ihalede 143,9 milyar lira borçlandı, tahvillere yoğun talep geldi - Son Dakika

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