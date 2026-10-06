Hazine iki ihalede 87 milyar 20,9 milyon TL borçlandı, ilk ihalede kamudan teklif yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hazine iki ihalede 87 milyar 20,9 milyon TL borçlandı, ilk ihalede kamudan teklif yok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün iki ihale düzenledi ve toplam 87 milyar 20,9 milyon lira borçlandı. İlk ihalede kamudan teklif gelmedi; ikinci ihalede ise kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamı karşılandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki ihaleyle 87 milyar 20,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede 4 yıl (1435 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

Nominal teklifin 58 milyar 939 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 26 milyar 298 milyon lira, net satış 26 milyar 217,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 62 milyar 239,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 25 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 8 yıl (2912 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,85 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atıldı. İhalede basit faiz yüzde 33,59, bileşik faiz yüzde 36,4 oldu.

Nominal teklifin 54 milyar 690 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 34 milyar 315 milyon lira, net satış 28 milyar 803,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 6 milyar 608,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece, Hazine, iki ihaleyle toplam 87 milyar 20,9 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA
Hazine ve Maliye BakanlığıEkonomiFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir’in Bayraklı Belediyesi’ne operasyon Eski Başkan dahil 45 kişi gözaltına alındı İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne operasyon! Eski Başkan dahil 45 kişi gözaltına alındı
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Tabancayı doğrultup “Bu bir soygundur“ dedi, aldığı cevapla kaçtı Tabancayı doğrultup "Bu bir soygundur" dedi, aldığı cevapla kaçtı
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
18:49
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı intihar etti
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı intihar etti
18:06
AK Parti, fon krizinde harekete geçti TBMM’ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak
AK Parti, fon krizinde harekete geçti! TBMM'ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak
17:57
Ahmet Nur Çebi’den TFF Başkan adaylığı için açıklama Önce ’’Hayır’’ dedi ama...
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkan adaylığı için açıklama! Önce ''Hayır'' dedi ama...
17:27
Özlem Zengin açıkladı Mersin operasyonunda servis edilen ’pijamalı’ görüntüye soruşturma
Özlem Zengin açıkladı! Mersin operasyonunda servis edilen 'pijamalı' görüntüye soruşturma
17:09
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı Tabut yola düştü
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı! Tabut yola düştü
15:30
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 18:52:46. #7.12#
SON DAKİKA: Hazine iki ihalede 87 milyar 20,9 milyon TL borçlandı, ilk ihalede kamudan teklif yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei