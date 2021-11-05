Hazine nakit gerçekleşmeleri

Hazine nakit dengesi, ekim ayında 5 milyar 243 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 123 milyar 726 milyon lira, nakit giderleri 128 milyar 969 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 115 milyar 728 milyon lira, faiz ödemeleri ise 13 milyar 242 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 7 milyar 998 milyon lira fazla verdi.

Ekim ayında nakit dengesinde 5 milyar 243 milyon lira açık oluştu.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 31 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan artış 9 milyar 478 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında ise 253 milyon lira düşüş görüldü.