Son dakika haberi! "Hazine taşınmazları ekonomiye kazandırılıyor" - Son Dakika
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Son dakika haberi! "Hazine taşınmazları ekonomiye kazandırılıyor"

04.07.2022 12:13
Son dakika haberi! "Hazine taşınmazları ekonomiye kazandırılıyor"

Son dakika gündem haberi... Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından ihale yolu ile satışa çıkartılan hazine taşınmazlarında bazı muafiyetler ve indirimler sunuluyor" dedi.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından ihale yolu ile satışa çıkartılan hazine taşınmazlarında bazı muafiyetler ve indirimler sunuluyor" dedi.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından ihale yolu ile satışa çıkartılan hazine taşınmazlarında bazı muafiyetlerin ve indirimlerin sunulduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Hazineye ait taşınmazlar ekonomiye kazandırılması amacıyla gerçek veya tüzel kişilere ihale yoluyla satılıyor. Hazine taşınmazlarının satışında alıcılara indirim, taksitlendirme ve vergiden muafiyet kolaylıkları sağlanıyor. Kamu idarelerinin ihtiyaç duymadığı ihale ile satılan taşınmazların listesine Milli Emlak Genel Müdürlüğünün internet sayfasından erişilebiliyor" dedi.

"İNDİRİM, TAKSİT VE MUAFİYETLER VAR"

Yapılan satışlardaki kolaylıklara da değinen Özelmacıklı, "Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde 20 indirim yapılıyor. Yüzde 25'i peşin alınan taşınmazın satış bedelinin geriye kalan kısmının azami iki yıl içerisinde ve üçer aylık dönemler itibariyle sekiz eşit taksitte ödenebilme imkanı sunuluyor. Satış işleminde KDV muafiyeti bulunurken, düzenlenen belgeler için de vergi, resim ve harç muafiyeti bulunuyor. Satışı yapılan taşınmazın, satışı takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden de muafiyeti var" diye konuştu.

"HER ŞEY SATILAMIYOR"

Satışı mümkün olan ve mümkün olmayan hazine taşınmazları hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, "Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan, herhangi bir kamu hizmeti için gerekli olmayan ve hukuken ihaleye çıkarılmasında herhangi bir sakınca bulunmayan taşınmazlar satışa çıkarılabiliyor. Özel mevzuatı gereğince satışı mümkün olmayan taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar, kıyıda kalan taşınmazlar, ormanlar, meralar, kamu hizmetine tahsisli taşınmazlar, imar planı ile kullanım amacı kamu hizmeti niteliği taşıyan taşınmazlar (park, yeşil alan, resmi kurum alanı gibi), ilgili kamu idaresince satışına izin verilmeyen taşınmazlar, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ancak nazım veya uygulama imar planı dışında (plansız alanda) kalan taşınmazlar satılamıyor" ifadelerini kullandı.

Gerek hazine gerekse de bankalar tarafından satışa çıkartılan taşınmazlar için yatırımcı gruplarına özel danışmanlık hizmetleri verdiklerini belirten Özelmacıklı, "Türkiye genelinde yüzü aşkın temsilciliğimiz ile profesyonel gayrimenkul hizmetlerini sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda özellikle kapalı portföyler olmak üzere birçok özel gayrimenkul yatırım alternatifini müşterilerimize sunuyoruz. Deneyimli ve uzman portföy yöneticilerimiz ile bizlere güvenen herkesin kazanması temel ilkemiz" dedi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! 'Hazine taşınmazları ekonomiye kazandırılıyor' - Son Dakika

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