Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın azalacağını açıkladı

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İkinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2'ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2'nin altına gerilemesini bekliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açık verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Haziran ayında aylık cari dengenin fazla verdiğini ve yıllık açığın 24,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatan Şimşek, "İkinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2'ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2'nin altına gerilemesini bekliyoruz. Programımızın dengelenme ve dezenflasyondaki olumlu sonuçlarının yanı sıra işgücü piyasasındaki kısa vadeli olumsuz etkilerini görüyoruz" dedi.

"Yıl OVP'den daha düşük ve tek haneli işsizlik oranı öngörüyoruz"

İşsizlik oranları hakkında da konuşan Şimşek, "İşsizlik oranı haziranda yüzde 9,2'ye yükseldi ancak bu yıl OVP'den daha düşük ve tek haneli işsizlik oranı öngörüyoruz. Kalıcı refah artışı sağlamak için programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. İşgücü piyasasının niceliği kadar niteliği de önemlidir. Bu kapsamda verimlilik artışı, beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve dijital dönüşüme odaklanan yapısal reformlara ağırlık veriyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA