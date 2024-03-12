Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Şubat ayında da devam eden dış ticaret açığındaki düşüşle ilk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3'ün altına gerileyecektir." - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Şubat ayında dış ticaret açığı düşüşüyle cari açık milli gelire oranı yüzde 3'ün altına inecek - Son Dakika
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından "Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşme mayısa göre 22,6 milyar dolara ulaştı. Bu yılı OVP'deki yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oran ile tamamlamayı bekliyoruz. Bu performans makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine de ilave katkı sağlayacaktır" mesajını paylaştı.
Türkiye ekonomisi üzerinde darbelerin etkisi rakamlarla gözler önüne serildi. Darbeler ekonomiyi yavaşlattı, milli gelir ve dış ticarette kayıplar yaşandı. 1960 darbesinde milli gelir yüzde 78 düştü. Türkiye ekonomisi, kuruluş yıllarından bu yana birçok çetin sınavdan geçti. İkinci Dünya Savaşı, 1960, 1980 ve 28 Şubat darbeleri, 2001 küresel ekonomik krizi gibi savaş, darbe ve krizler Türkiye'nin yükselmesini yavaşlattı. Darbelerin etkisiyle ihracat ivme kaybetti, milli gelir düştü ve ekonomi uzun süre toparlanmaya çalıştı. Ancak Türkiye, 2023 yılında G20 ülkeleri arasında 17. sıraya yerleşerek ekonomik olarak büyümeyi başardı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açıktaki iyileşmenin ocak ayında 22,6 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Şimşek, dış ticaret açığındaki düşüşle birlikte cari açığın milli gelire oranının yüzde 3'ün altına gerileyeceğini belirtti ve bu durumun makro finansal istikrarı güçlendireceğini ifade etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, AKP'nin ekonomi düzeninde faiz düşerken ve yükselirken zengin olanların aynı kişiler olduğunu belirterek, bu düzenin değişmesi için iktidarın gitmesi gerektiğini söyledi. Karabat, yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak, halkın bu seçimde iktidara sarı kartı göstermesi gerektiğini ifade etti.
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