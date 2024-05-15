Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Ekonomik Forumu'nda temaslarda bulunacak - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Ekonomik Forumu'nda temaslarda bulunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Ekonomik Forumu\'nda temaslarda bulunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda iki gün sürecek temaslarda bulunacak. Şimşek, forumda konuşmalar yapacak, yatırımcı toplantılarına katılacak ve diğer bakanlarla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

15.05.2024 09:27
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda iki gün sürecek temaslarda bulunacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, dün Belçika'nın önemli düşünce kuruluşlarından Bruegel'de " Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerlemek" konulu etkinlikte konuşan Şimşek, bu ülkedeki temaslarının ardından Katar'a geçti.

Şimşek, Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda iki gün sürecek temaslarda bulunacak.

Forumda bugün "Rekabetçi Ekonomiler Oluşturmak" başlıklı oturumda konuşacak olan Şimşek, yatırımcı toplantılarına da katılacak. Şimşek, foruma katılan bakanlarla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Ekonomik Forumu'nda temaslarda bulunacak - Son Dakika

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