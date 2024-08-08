Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Stoku Azalıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Stoku Azalıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir yıl önce 3,4 trilyon lira olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) stokunun, 50 haftadır kesintisiz gerileyişle, 1,6 trilyon lira azaldığını belirtti. Şimşek, KKM hesaplarından çıkışın sürmesini beklediklerini ve finansal istikrarı güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

08.08.2024 16:48
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir yıl önce 3,4 trilyon lira olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) stokunun, 50 haftadır kesintisiz gerileyişle, 1,6 trilyon lira azaldığını belirterek, "Son dönemde hızlanan KKM'den çıkışın sürmesini bekliyoruz. Programımızın ana hedefi olan fiyat istikrarına ulaşmak için finansal istikrarı güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, KKM hesaplarına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bir yıl önce 3,4 trilyon lira olan KKM stokunun, 50 haftadır kesintisiz gerileyerek, 1,6 trilyon lira azaldığını bildiren Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Ağustostan itibaren vergi avantajı sonlanan KKM hesaplarına TL mevduat ve katılma hesapları ile uyumlu şekilde stopaj uygulanmaya başlandı. Son dönemde hızlanan KKM'den çıkışın sürmesini bekliyoruz. Programımızın ana hedefi olan fiyat istikrarına ulaşmak için finansal istikrarı güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Stoku Azalıyor - Son Dakika

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