Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Siirt\'e ziyarette bulundu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şirketlerinde İşçilere Yüzde 67,07 Zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketleri İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ'ta çalışan 5 bin 800 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi bayram havasında imzalandı. Sözleşme ile yüzde 67,07 oranında artış yapıldı. Başkan Tunç Soyer, 'Sizi enflasyona ezdirmemek için yapmam gerekeni sonuna kadar zorladım. Benim görev sürem bitiyor ama bu kavga da bitmez bu sevda da' dedi.