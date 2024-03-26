Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Siirt'e ziyarette bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Siirt'e ziyarette bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Siirt\'e ziyarette bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Siirt'e bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldi. İftarı polis evinde açan Bakan Şimşek, Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Siirt Valisi Kemal Kızılkaya ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Şimşek, odanın konferans salonunda yapılan toplantıda Siirt'te yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

26.03.2024 21:21  Güncelleme: 21:24
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Siirt'e geldi.

İftarı polis evinde açan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha sonra Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Bakan Şimşek'i oda başkanı Güven Kuzu, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya ve protokol üyeleri karşıladı. Odanın konferans salonunda toplantıya katılan Bakan Şimşek, Siirt'te yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Siirt'e ziyarette bulundu - Son Dakika

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