Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Siirt'e geldi.
İftarı polis evinde açan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha sonra Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Bakan Şimşek'i oda başkanı Güven Kuzu, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya ve protokol üyeleri karşıladı. Odanın konferans salonunda toplantıya katılan Bakan Şimşek, Siirt'te yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. - SİİRT
Son Dakika › Ekonomi › Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Siirt'e ziyarette bulundu - Son Dakika
Fatih Yenikapı'da balıkçıların avladığı yasal boy sınırının altındaki 8 ton istavrit, el konularak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan denetimde, avlanan istavritlerin yasal boy sınırının altında olduğu tespit edildi. İstavritler, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan kararla yardım kuruluşlarına bağışlandı. Ayrıca, boy yasaklarına uymayan 6 balıkçıya toplamda 123 bin 298 lira ceza kesildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Ardından AK Parti İl Başkanlığı ve seçim koordinasyon merkezini ziyaret ederek partililerle buluştu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketleri İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ'ta çalışan 5 bin 800 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi bayram havasında imzalandı. Sözleşme ile yüzde 67,07 oranında artış yapıldı. Başkan Tunç Soyer, 'Sizi enflasyona ezdirmemek için yapmam gerekeni sonuna kadar zorladım. Benim görev sürem bitiyor ama bu kavga da bitmez bu sevda da' dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de yaptığı konuşmada Türkiye'nin gençlerinin dünyanın başka ülkelerinde hayat kurmasının esas beka sorunu olduğunu belirtti. Özel, gençlere umutlarını kaybetmemeleri ve başlarını öne eğmemeleri çağrısında bulundu. Ayrıca, Özel, Bigadiç ilçesindeki sorunlara da değinerek, borun katma değerinden yeterince yararlanılamadığını ve istihdamın artması gerektiğini vurguladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanının usulsüzlüklerini ve belediyenin borç durumunu anlattı. Özel, temiz ve halkın belediyeciliğini yapacak belediye başkanlarına ihtiyaç olduğunu vurguladı.
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