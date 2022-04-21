Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'de çeşitli sektörlerden şirketlerin yöneticileriyle görüştü - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'de çeşitli sektörlerden şirketlerin yöneticileriyle görüştü

21.04.2022 02:22
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'de çeşitli sektörlerden şirketlerin yöneticileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'nin ekonomi ve iş dünyasının önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Uluslararası Mutabakat için İş Konseyi'nin (BCIU) düzenlediği toplantıda sağlık hizmetleri, altyapı, bankacılık ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin üst...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'nin ekonomi ve iş dünyasının önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Uluslararası Mutabakat için İş Konseyi'nin (BCIU) düzenlediği toplantıda sağlık hizmetleri, altyapı, bankacılık ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na katılmak üzere ABD'de bulunan Nebati, Twitter hesabından, Washington'da süren temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Nebati, "ABD'nin ekonomi ve iş dünyasının önde gelen STK'larından Uluslararası Mutabakat için İş Konseyi'nin (BCIU) düzenlediği toplantıda, sağlık hizmetleri, altyapı, bankacılık ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldik." ifadesini kullandı.

Toplantıda şirketlerin Türkiye'de mevcut ve planlanan yatırımları ile faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Nebati, Türkiye'nin ekonomik görünümü hakkında bilgi verdiklerini ve "neden Türkiye'ye yatırım yapmaları gerektiğini bir kez daha vurguladıklarını" aktardı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'de çeşitli sektörlerden şirketlerin yöneticileriyle görüştü - Son Dakika


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