Bakan Nebati'yi Ziyaret Eden Fenerbahçe Başkanı Koç "63" Numaralı Fenerbahçe Formasını Hediye Etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ali Koç, Nureddin Nebati'ye "63" numaralı Fenerbahçe formasını hediye etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi makamında ziyaret etti. Bakan Nebati, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Nebati, paylaşımında; "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve değerli yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.