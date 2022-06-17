Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati , "Unutmayalım ki biz, geçen yüz yılın başında, Milli Mücadele sürecinde, kadınıyla, erkeğiyle, genci, yaşlısıyla topyekun seferber olmayı bilmiş, vatanını hep birlikte savunarak zafere ulaşmış bir milletin torunlarıyız. Öyle, esen her rüzgarla savrulacak kuru bir yaprak kesinlikle değiliz" dedi. - ADANA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Tüketici kredilerinde makro ihtiyati politikalarla sıkılaşmaya gidilmiş olsa da selektif kredi...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Dışsal faktörlerden ve beklentilerdeki kötüleşmeden kaynaklanan fiyat artışlarının, vatandaşlarımıza asgari...

Kaynak: İHA

Nureddin Nebati, Ekonomi, Son Dakika

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