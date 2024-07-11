Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Brüt rezervler tarihi zirveye ulaştı

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Brüt rezervler 148,4 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaşırken, geçen yıl mayıs ayına göre artış 50 milyar dolar oldu. Swap hariç net rezervler ise aynı dönemde 78,7 milyar dolar artarak 18,1 milyar dolar olarak gerçekleşti" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Rezervlerimiz güçlenmeye, rezerv yeterliliğimiz iyileşmeye devam ediyor. Brüt rezervler 148,4 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaşırken, geçen yıl mayıs ayına göre artış 50 milyar dolar oldu. Swap hariç net rezervler ise aynı dönemde 78,7 milyar dolar artarak 18,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rezervlerimizdeki bu eğilim finansal istikrarı güçlendirerek, dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı. - ANKARA