Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV'deki oran uyumsuzluklarının tespit edilmesi için başlattıkları yapay zeka destekli çalışmanın tamamlandığını bildirdi.
Şimşek, sosyal medya hesabından, KDV kayıp ve kaçağının önlenmesine ilişkin yürütülen çalışmalara ilişkin paylaşım yaptı.
Temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacağına dikkati çeken Şimşek, "KDV'deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik, Vergi Denetim Kurulu ve Gelir İdaresi başkanlıklarımız ile Risk Analizi Genel Müdürlüğümüz yapay zeka destekli çalışmalarını tamamladı. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların, haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Ekonomi › Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, KDV'deki oran uyumsuzluklarını tespit etmek için yapay zeka destekli çalışmayı tamamladıklarını açıkladı - Son Dakika
KAYSERİ Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaparak, bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olması temennisinde bulundu. Büyüksimitci, bayramın sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğe vesile olacağına inandıklarını belirtti ve bayramın dargınlıkları unutturan, dayanışmayı artıran, hoşgörü ve kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna günler olduğunu vurguladı. Ayrıca, aile büyükleri, akrabalar, dostlar ve öksüz-yetimlerin daha fazla hatırlanması gerektiğini söyledi. Büyüksimitci, Ramazan Bayramını en içten dileklerle kutladı ve bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni etti.
2024 yılı yaş çay sezonu öncesi çay müstahsilleri, bakım, budama ve gübreleme işlemleri için çaylıklara girmeye başladı. Çay üreticileri, verimli bir sezon geçirmek için çaylarını budayarak işe başladı. Çay fiyatının yeterli seviyede açıklanmasını bekleyen üreticiler, gübre ve işçilik maliyetlerini göz önünde bulundurarak en az 20 TL çay fiyatı talep ediyor.
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan alışverişlerin küçük esnaftan yapılması gerektiğini belirterek, vatandaşları işletmelerin ayakta kalmasına katkı sağlamaya ve destek olmaya çağırdı.
Bozüyük ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar, geleneksel tatlılarından olan cevizli ev baklavasını tercih ediyor. Baklava satıcıları ise yoğun talep nedeniyle bayram öncesi yoğunluk yaşıyor.
Ramazan Bayramı tatilinde Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasındaki feribot seferleri, Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulamasının başlamasıyla hareketlendi. Yoğunluk nedeniyle Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde zaman zaman kuyruklar oluşuyor. Tatilciler, sıralarının gelmesini bekleyip işlemlerini yaptırdıktan sonra feribotla Midilli'ye geçiyor. Kapıda vize uygulaması, Yunanistan'a ait Ege'deki 5 ada için geçerli olup en fazla 7 günlük süreyle tatil yapma imkanı sunuyor.
TÜİK, 2024 Mart ayı dönemi Erzurum trafik istatistiklerini paylaştı. Erzurum, bölge illeri arasında ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısında 3. sırada yer aldı. Mart ayında 2 kişi yaşamını yitiren Erzurum'da, yılın ilk üç ayında ise 274 ölüm ve yaralanmalı trafik kazası kaydedildi. Bölgede ise toplamda 2 bin 162 ölüm ve yaralanmalı trafik kazası tespit edildi. Ülke genelinde ise Ocak - Mart aylarında 51 bin 549 trafik kazası meydana geldi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan ev hanımı Sonay Ünal, 10 yıl önce resim çizmeye başladıktan sonra yeteneğini keşfetti. Halk eğitim merkezinde aldığı kurslarla kendini geliştiren Ünal, şimdi çizdiği resimlerle ressamlara taş çıkartıyor. Ünal, sipariş üzerine yaptığı resimlerle ev ekonomisine katkı sağlıyor ve eşinin desteğiyle bu noktaya geldiğini belirtiyor.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Çankırı'da faaliyet gösteren berber ve kuaförlerde yoğunluk oluşmaya başladı. Kuaför ve berberler, müşterilerini tıraş edebilmek için gece saatlerine kadar mesai harcıyor. Vatandaşlar, bayram traşı olmak için berber ve kuaförlere akın ediyor. Yoğunluğun bayram namazına kadar devam etmesi bekleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?