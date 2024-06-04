Hazine ve Maliye Bakanlığı 14 milyar 220 milyon liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 14 milyar 220 milyon liralık kira sertifikası ihracı yaptı.

Bakanlığın internet sitesinde kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, 14 milyar 220 milyon lira tutarında 5 Haziran 2024 valörlü, 2 Haziran 2027 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.