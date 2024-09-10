Hazine 26 Milyar Lira Borçlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine 26 Milyar Lira Borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 devlet tahvili ihalesinde 26 milyar 119,9 milyon lira borçlanmaya gitti. İlk ihalede değişken faizli devlet tahvili yeniden ihracı yapıldı. İkinci ihalede ise sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihracı gerçekleştirildi.

10.09.2024 16:19
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 devlet tahvili ihalesinde 26 milyar 119,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede, 7 yıl (2408 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede dönemsel faiz yüzde 23,87 oldu.

Nominal teklifin 8 milyar 170 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 390 milyon lira, net satış 6 milyar 445,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 356 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 9 yıl (3311 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,1 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 26,87 ve bileşik faiz yüzde 28,67 oldu.

Nominal teklifin 13 milyar 382,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 10 milyar 326,1 milyon lira, net satış 11 milyar 174,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin olmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 8 milyar 166,6 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 5 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece 2 ihalede 26 milyar 119,9 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA

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