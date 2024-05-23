Hazine ve Maliye Bakanlığı, Avro Cinsi DİBS ve Kira Sertifikası İhraç Etti

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, kurumsal yatırımcılara yönelik avro cinsi sabit kuponlu devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ile kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 24 Mayıs 2024 valörlü, 22 Mayıs 2026 itfa tarihli avro cinsi Devlet tahvili ile kira sertifikası ihracına, toplam 294 milyon 730 bin avroluk tutarında teklif geldi.

Söz konusu tekliflerin tamamı karşılanarak 172 milyon 620 bin avro cinsi devlet tahvili ve 122 milyon 110 bin avro tutarında avro cinsi kira sertifikası ihraç edildi.

DİBS ve kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.