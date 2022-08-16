Hazine tahvil ihalesinde yaklaşık 2 milyar lira borçlandı - Son Dakika
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Hazine tahvil ihalesinde yaklaşık 2 milyar lira borçlandı

16.08.2022 14:44
Hazine tahvil ihalesinde yaklaşık 2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 968,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 968,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, 10 yıl (3640 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli, 6 ayda bir yüzde sıfır reel kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

İhalede reel basit faiz yüzde eksi 0,59, reel bileşik faiz yüzde eksi 0,59 oldu.

Nominal teklifin 10 milyar 762,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 866 milyon lira, net satış 918,3 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamudan gelen 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 632 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya 1 milyar 968,3 milyon lira borçlandı.

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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine tahvil ihalesinde yaklaşık 2 milyar lira borçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazine tahvil ihalesinde yaklaşık 2 milyar lira borçlandı - Son Dakika
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