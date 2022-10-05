Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 finans kuruluşuna kira sertifikası ihracı yetkisi verdi

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Citigroup, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Bank ve HSBC'ye yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı , dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı için Citigroup , Dubai Islamic Bank , Emirates NBD Bank ve HSBC'ye yetki verdi.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dubai Islamic Bank, Citigroup, Ekonomi, Son Dakika

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