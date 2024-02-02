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Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta tahvil ve kira sertifikası satışı yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta tahvil ve kira sertifikası satışı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta tahvil ve kira sertifikası satışı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 1 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek. İhalede, 2 yıl vadeli avro cinsi devlet tahvili ve kira sertifikası doğrudan satılacak.

02.02.2024 11:29
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 1 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 6 Şubat Salı günü düzenlenecek ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, avro cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışına imza atılacak.

Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, avro cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Kaynak: AA

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