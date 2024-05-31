Hazine ve Maliye Bakanlığı Haziran-Ağustos Dönemi İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Haziran-Ağustos Dönemi İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Haziran-Ağustos Dönemi İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos döneminde 373,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 637,3 milyar liralık iç borçlanmaya gideceğini duyurdu. Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı ve bu dönemde 373,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 637,3 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştireceğini belirtti.

31.05.2024 17:29
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos döneminde 373,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 637,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 373,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 637,3 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı Haziran-Ağustos Dönemi İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı - Son Dakika

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