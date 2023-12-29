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Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma stratejisini açıkladı - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma stratejisini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak, şubat ve mart aylarında toplamda 502,1 milyar lira iç borçlanmaya gideceğini duyurdu. Bu dönemde 21 tahvil ihalesi düzenlenecek ve 3 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak. Ayrıca, bu aylarda toplamda 207,1 milyar lira ödeme yapılacak, bunun 167,2 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma stratejisini açıkladı
29.12.2023 - 17:31,  Güncelleme: 17:33
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocakta 121 milyar lira, şubatta 250,2 milyar lira ve martta 130,9 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, ocakta 97,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 121 milyar liralık, şubatta 200,2 milyarlık iç borç servisine karşılık 250,2 milyar liralık, martta 95,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 130,9 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Ocak ayında iç borçlanmanın 110 milyar lirasının piyasadan, 2 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 9 milyar lirasının kamuya satışlardan, şubatta 241,2 milyar lirasının piyasadan, 3 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 6 milyar lirasının kamuya satışlardan, martta yapılacak iç borçlanmanın da 121,7 milyar lirasının piyasadan, 3 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 6,1 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 21 tahvil ihalesi düzenlenecek, 3 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Ocakta 127,3 milyar lira, şubatta 226,4 milyar lira ve martta 207,1 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 167,2 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)

Kaynak: AA
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